Ata: expectativas de inflação continuaram caindo, mas permanecem acima da meta

"O custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas", ressaltou o colegiado.

As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes seguiram trajetória de declínio, mas permanecem acima da meta de inflação em todos os horizontes, ressaltou o Comitê de Política Monetária (Copom) na ata da sua última reunião, publicada nesta terça-feira, 16.

O comitê ressaltou na sequência que "a perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária favorecerão a continuidade desse movimento, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo".

Disse também que a conclusão obtida durante a reunião e compartilhada por todos os membros do Copom foi a de que "em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".

Na última quarta-feira, 10, o colegiado decidiu manter os juros em 15% ao ano.