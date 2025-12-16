Ata: Copom vê melhora do cenário, mas reforça que permanecerá 'vigilante'

O Comitê de Política Monetária (Copom) reconheceu uma melhora do cenário para convergência da inflação à meta na ata da sua última reunião, publicada nesta terça-feira, 16. Mesmo assim, reforçou que mantém uma postura "vigilante", e que não vai hesitar em aumentar a taxa Selic novamente se julgar que esse caminho é apropriado.

"Endossando o cenário esperado do comitê até aqui, prosseguem a moderação gradual da atividade em curso, a diminuição da inflação corrente e a redução nas expectativas de inflação. No entanto, o Comitê seguirá vigilante e, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de alta se julgar apropriado", diz o 16º parágrafo da ata.