Ata: condução cautelosa da política monetária tem contribuído para desinflação

O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que a condução cautelosa da política monetária tem contribuído para a observação de ganhos de desinflacionários, mas reforçou que os vetores inflacionários se mantêm adversos.

Na ata da sua última reunião, publicada nesta terça-feira, 16, o colegiado reafirmou o "o firme compromisso com o mandato do Banco Central de levar a inflação à meta". Na última quarta-feira, 10, o colegiado decidiu manter os juros em 15% ao ano.