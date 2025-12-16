Ata: cenário externo está menos incerto com fim do shutdown nos EUA e negociações comerciais

O Comitê de Política Monetária (Copom) alterou substancialmente a sua avaliação acerca do cenário externo na ata da mais recente reunião, publicada nesta terça-feira, 16. Agora, o colegiado fala em um cenário "menos incerto", devido ao fim do shutdown nos Estados Unidos e à evolução de negociações comerciais.

"O cenário externo ainda segue incerto. Os riscos de longo prazo, assim como várias das fontes de incerteza mais imediatas se mantêm. De todo modo, ainda que muitos riscos latentes persistam, o cenário internacional está menos incerto do que esteve há alguns meses", diz o texto.