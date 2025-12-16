Ata: atividade econômica doméstica manteve moderação tal como antecipado pelo Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) informou, na ata da sua mais recente reunião, publicada nesta terça-feira, 16, que a trajetória de moderação do crescimento da economia brasileira está em linha com o esperado. O colegiado reiterou que o arrefecimento da demanda agregada é "essencial" para a convergência da inflação à meta.

"A última divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) seguiu indicando moderação de crescimento e mostrou uma redução no crescimento do consumo das famílias, que vinha em ritmo forte em função dos ganhos reais de renda", diz o comitê, no 5º parágrafo da ata.