Alemanha: PMI composto, de serviços e industrial desaceleram em prévia de dezembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 52,4 em novembro para 51,5 na preliminar de dezembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O nível ficou abaixo da projeção compilada pela FactSet, que era 52.

Entre os subgrupos, o PMI de serviços recuou de 53,1 para 52,6 no mesmo período. O nível ficou abaixo da projeção compilada pela FactSet, que era de 52,8.