União pagou R$ 1,05 bi em dívidas garantidas de entes subnacionais em novembro

O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira, 15, que a União pagou R$ 1,05 bilhão em dívidas garantidas dos entes subnacionais. Foram R$ 704,81 milhões só do Estado do Rio de Janeiro. Foram mais R$ 227,80 milhões do Rio Grande do Sul, R$ 75,32 milhões de Goiás e R$ 35,66 milhões de Minas Gerais. Do lado das cidades, foram honrados R$ 9,64 milhões de Parauapebas (PA), R$ 116,15 mil de Paranã (TO) e R$ 76,47 mil de Santanópolis (BA).

No acumulado do ano, a União honrou já R$ 9,60 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais. Quem mais precisou da ajuda do governo federal ao longo do ano foram os seguintes: - Rio de Janeiro - R$ 4,05 bilhões (42,19% do total); - Minas Gerais - R$ 2,93 bilhões (30,49% do total); - Rio Grande do Sul - R$ 1,52 bilhão (15,85% do total);