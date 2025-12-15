Patrimônio de ETFs listados na B3 chega a R$ 81 bi, com 48,7% sendo investidores institucionais

A indústria de Fundos de Índices (ETFs, na sigla em inglês) alcançou a marca de R$ 81 bilhões em patrimônio na B3, conforme divulgado nesta segunda-feira, 15, pela instituição. Em termos de participação no volume negociado em novembro, 13,1% de pessoas físicas, 48,7% são de investidores institucionais, 34,2% de não residentes, 3,1% de instituições financeiras e 0,9% de outros tipos de investidor.

O relatório também mostra que, desde setembro, o volume de negociações dos Fundos de Índices tem avançado. Em setembro, era de R$ 1,2 bilhão. Em outubro, R$ 1,5 bilhão. Em novembro, chegou à marca de R$ 1,8 bilhão, ficando atrás apenas do mês de abril deste ano, quando a movimentação atingiu R$ 2 bilhões. A classe de maior volume negociado é a de renda variável local, com R$ 1,3 bilhão em novembro deste ano.

O número de investidores também segue avançando na B3. Em dezembro de 2020, eram 242 mil, e, em novembro de 2025, o total de investidores chegou a 891 mil. Na comparação mensal de 2025, a mesma tendência é observada, com todos os meses registrando a chegada de novos investidores para esta classe de ativos.