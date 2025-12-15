Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para evitar déficit da Eletronuclear em 2025, ENBPar vai postergar pagamentos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) informou ao governo que implementou uma série de medidas "emergenciais e de curtíssimo prazo" que devem evitar um déficit de caixa da Eletronuclear, da qual é controladora, em 2025. As ações incluem a postergação de pagamentos e a rolagem de dívidas, e deve ter efeito apenas para este ano.

"Reforçamos que as medidas apresentadas aqui tiveram caráter paliativo, a fim de equacionar a situação de caixa da Eletronuclear apenas para o ano de 2025", diz o ofício encaminhado pela ENBPar aos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) na sexta-feira, 12.

Segundo o ofício, as medidas emergenciais adotadas pela ENBPar são:

- Concessão de postergação do prazo de pagamento das parcelas, com vencimento em novembro e dezembro de 2025, dos contratos de mútuo relacionados ao Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1 (LTO), firmados entre Eletronuclear e Eletrobras;

- Aprovação de proposta de rolagem dos instrumentos de dívida da Eletronuclear junto ao BTG Pactual e ao Banco ABC Brasil, também relacionados à LTO;

- Mediação de acordo em relação aos créditos de combustível nuclear de Angra 3, com o fim de equalizar a situação econômico-financeira das empresas do grupo (INB e Eletronuclear).

No entanto, o diretor-presidente da ENBPar, Marlos Costa de Andrade, alertou aos ministros que as ações só terão efeito para o resultado deste ano. Medidas mais estruturais dependem de uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sobre a possibilidade de a Eletronuclear explorar a usina de Angra 3. Sem a definição, a situação financeira da empresa deve continuar se deteriorando.

"A restrição de recursos à Eletronuclear, o desequilíbrio tarifário, a ausência de funding (fonte de recursos) para os investimentos na extensão da vida útil de Angra 1 e, em especial, a indefinição sobre o projeto de Angra 3, que aguarda decisão por parte do CNPE, têm tornado a situação da Eletronuclear cada vez mais irreversível", diz o ofício.

Sem a definição sobre a operação de Angra 3, a Eletronuclear vem arcando com os custos operacionais da usina a partir do caixa proveniente de Angra 1 e Angra 2, o que levaria a um déficit este ano.

A ENBPar ainda alertou que os R$ 2,4 bilhões que devem ingressar no caixa da Eletronuclear com o acordo entre União e Axia (ex-Eletrobras) não vão ser suficientes para equalizar o caixa da empresa. O Termo de Conciliação foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta-feira, 11, por seis votos a quatro.

A ação foi ajuizada em 2023 pela Advocacia-Geral da União (AGU) questionando a limitação do poder de voto da União a 10% com a privatização da Eletrobras. O governo queria poder proporcional à participação na empresa, que é de 43%.

Em fevereiro, União e Axia apresentaram um acordo que mantém o teto de 10%, mas amplia de três para dez o número de cadeiras ocupadas pela União no Conselho de Administração e garante uma vaga no Conselho Fiscal, constituído por cinco membros.

O acordo também determina o aporte de R$ 2,4 bilhões para a modernização e ampliação da Usina Nuclear de Angra 1. Como compensação, a Axia deixa de ter a obrigação de aportar recursos para a construção da usina nuclear de Angra 3.

