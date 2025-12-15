Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a -3,9 em dezembro

Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a -3,9 em dezembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, recuou para -3,9 em dezembro, ante 18,7 em novembro, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York nesta segunda-feira, 15.

O resultado apresentou queda maior do que o esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam recuo do indicador a 10,5 neste mês.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar