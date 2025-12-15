Não tem razão para o juro continuar alto no Brasil, afirma Luiza Trajano

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, disse nesta segunda-feira, 15, que não há motivo para os juros permanecerem altos no Brasil. "Não tem razão para o juro continuar alto. O juro não atinge as grandes empresas, mas sim a médias e pequenas, que são quem gera emprego e economia."

Luiza Trajano também saudou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando que o país saiu do mapa da fome. "Não existe soberania com fome. O mercado vive do crédito e da renda. Não tem jeito se não tirar a fome."