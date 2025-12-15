Lula tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e a indústria, diz Wesley Batista

O empresário Wesley Batista, da JBS, fez uma série de elogios ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que o trabalho do petista "tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e para a indústria brasileira como um todo". A declaração foi dada em cerimônia de inauguração da sede da ApexBrasil em Brasília e de celebração da abertura de 500 mercados internacionais, realizada nesta segunda-feira, 15.

O elogio de Wesley Batista é um sinal do apoio que o governo vem tentando buscar no agro, setor em que há uma resistência à gestão petista.