Lula: Agricultura quer muitas vezes adidos no exterior e tem discordâncias do Itamaraty

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o Ministério das Relações Exteriores apresenta discordâncias de pedidos de adidos no exterior por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Concordando com o Mapa, Lula declarou que a presença de especialistas é importante para que o Brasil amplie o número de mercados internacionais.

"Muitas vezes têm discordâncias do Itamaraty. É importante que tenha os especialistas do Itamaraty, que tenha os especialistas da Embrapa e que tenha outros especialistas para que a gente possa estar em todo lugar vendendo os produtos que a gente produz", afirmou o presidente.