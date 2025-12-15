IGP-10 de dezembro sobe 0,04% ante alta de 0,18% em novembro, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,04% em dezembro, após alta de 0,18% em novembro, divulgou nesta segunda-feira, 15, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam desde uma queda de 0,10% a uma alta de 0,07%, com mediana positiva de 0,01%.

O indicador acumulou queda de 0,76% no ano de 2025, após alta de 6,61% em 2024. O dado do ano ficou com um recuo sutilmente mais intenso do que a mediana negativa de 0,75% das expectativas.