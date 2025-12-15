IG4 adquire dívidas da Novonor e passará a deter 34,3% da Braskem em negócio de R$ 20 bi

Chega ao fim a negociação para a venda da participação da Novonor, a antiga Odebrecht, na Braskem. A gestora de investimentos IG4 irá adquirir dívidas de cerca de R$ 20 bilhões que a Novonor tem com os bancos Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Se o negócio for aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a gestora se tornará sócia da empresa. Somadas as ações preferenciais e ordinárias (com direito a voto) da Braskem, o fundo assessorado pela IG4 terá 50,1% do capital votante e 34,3% do capital total da companhia.

O acordo prevê a criação de dois fundos. Um deles é o Shine I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC), da gestora Vórtx Capital e assessorado pela IG4 Sol. Neste fundo ficarão os créditos que originalmente os bancos têm a receber da Nonovor. Eles deverão ser quitados com a venda das ações da Braskem, com os recursos sendo repassados às instituições financeiras. A venda dessas ações depende, no entanto, da recuperação de valor de mercado da petroquímica, o que pode levar cinco anos. Em outra estrutura, um fundo de investimentos em participações (FIP), a Novonor deverá transferir todas as suas ações ordinárias (com direito a voto) na Braskem. Por meio desse fundo, haverá o controle compartilhado da petroquímica entre o IG4 e a Petrobras. Segundo comunicado da Novonor, o acordo de exclusividade anunciado nesta segunda-feira, 15, é válido por 60 dias. "Com as premissas estabelecidas, as partes darão andamento às tratativas relacionadas à potencial operação, atendendo de forma ordenada os aspectos jurídicos e de governança, sempre com o objetivo de concluir positivamente o processo e gerar valor para a companhia petroquímica", escreve a empresa.

De acordo com pessoas próximas à negociação, 4% das ações preferenciais da Braskem permanecerão com a Novonor, livre de ônus e sem quaisquer direitos de governança ou acionários, além dos previstos na legislação societária brasileira. Próximo passo é acordo com Petrobras Após a aprovação pelo Cade e outras autoridades, espera-se que um novo acordo de acionistas seja executado entre o fundo para o qual migrarão as ações da Braskem e a Petrobras, estabelecendo o controle da petroquímica.