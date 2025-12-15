Focus: mediana de IPCA 2025 passa de 4,40% para 4,36%, abaixo do teto da meta

A projeção para o IPCA de 2026 caiu de 4,16% para 4,10%. Há um mês, era de 4,20%. Considerando apenas as 60 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana recuou de 4,10% para 4,06%.

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,40% para 4,36%. A taxa está 0,14 ponto porcentual abaixo do teto da meta, de 4,50%. Há um mês, era de 4,46%. Considerando apenas as 60 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida diminuiu de 4,38% para 4,35%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,4% em 2025 e 3,5% em 2026, conforme a trajetória divulgada no comunicado da reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), publicado na última semana. No horizonte relevante, o segundo trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,2%.

Na última decisão, o Copom manteve a Selic em 15%, pela quarta vez consecutiva. No comunicado, o colegiado afirmou que a estratégia em curso, de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Emendou que seguirá vigilante e disse que os "passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho. A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.