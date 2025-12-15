FGV: alta mais branda no material desacelera inflação da construção no IGP-10 de dezembro
O aumento mais brando nos materiais de construção desacelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de dezembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,30% em novembro para uma alta de 0,22% em dezembro.
O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,34% em novembro para um avanço de 0,17% em dezembro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,18% em dezembro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,15% no mês.
Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,23% em novembro para uma elevação de 0,28% em dezembro.