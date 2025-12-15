EUA terão acesso prioritário à produção global da Korea Zinc a partir de 2026, diz Lutnick

Os Estados Unidos terão acesso prioritário à produção global ampliada da Korea Zinc a partir de 2026, medida que, segundo o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, coloca "a segurança e a manufatura americanas em primeiro lugar". Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, Lutnick classificou o acordo como uma "grande vitória" para o país e um passo decisivo para reduzir a dependência de cadeias de suprimento estrangeiras.

O secretário afirmou que o entendimento foi assegurado pelo presidente Donald Trump e envolve a construção de uma fundição de minerais críticos de última geração no Estado do Tennessee, com capacidade para produzir cerca de 540 mil toneladas por ano de materiais essenciais em solo americano. Para Lutnick, o projeto fortalece a segurança nacional e contribui para a reconstrução da base industrial dos EUA.