Dirigente do Fed diz continuar preocupada com persistência da inflação nos EUA
A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou que ainda está preocupada com a persistência inflacionária nos EUA, depois de cinco anos de preços elevados no país. "Considerando que a política monetária está na faixa mais baixa do que considero moderadamente restritiva, quero maior clareza sobre o panorama da inflação antes de ajustar mais os juros para garantir o retorno gradual da inflação à meta de 2%", escreveu a dirigente, em publicação do LinkedIn.
Collins revelou que apoiou o corte de juros de 25 pontos-base em dezembro porque viu uma mudança na balança de riscos diante dos dados disponíveis, mas que até novembro estava mais inclinada a deixar as taxas inalteradas.
A dirigente vê como menos prováveis os cenários de aumento da inflação, frente ao declínio nas expectativas inflacionárias de longo prazo, a alterações em políticas comerciais que baixaram a taxa efetiva de tarifas e ao enfraquecimento do mercado de trabalho. "Algumas evidências apontam para bolsões de fragilidade, especialmente entre pequenos negócios", disse.
"É importante para mim que o guidance do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) também ecoe o comunicado, que precede uma pausa nos cortes de juros", afirmou Collins. "É claro, a política monetária não está em trajetória predeterminada".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente