Dirigente do Fed diz continuar preocupada com persistência da inflação nos EUA

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou que ainda está preocupada com a persistência inflacionária nos EUA, depois de cinco anos de preços elevados no país. "Considerando que a política monetária está na faixa mais baixa do que considero moderadamente restritiva, quero maior clareza sobre o panorama da inflação antes de ajustar mais os juros para garantir o retorno gradual da inflação à meta de 2%", escreveu a dirigente, em publicação do LinkedIn.

Collins revelou que apoiou o corte de juros de 25 pontos-base em dezembro porque viu uma mudança na balança de riscos diante dos dados disponíveis, mas que até novembro estava mais inclinada a deixar as taxas inalteradas.