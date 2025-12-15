Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente do Fed diz continuar preocupada com persistência da inflação nos EUA

Dirigente do Fed diz continuar preocupada com persistência da inflação nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou que ainda está preocupada com a persistência inflacionária nos EUA, depois de cinco anos de preços elevados no país. "Considerando que a política monetária está na faixa mais baixa do que considero moderadamente restritiva, quero maior clareza sobre o panorama da inflação antes de ajustar mais os juros para garantir o retorno gradual da inflação à meta de 2%", escreveu a dirigente, em publicação do LinkedIn.

Collins revelou que apoiou o corte de juros de 25 pontos-base em dezembro porque viu uma mudança na balança de riscos diante dos dados disponíveis, mas que até novembro estava mais inclinada a deixar as taxas inalteradas.

A dirigente vê como menos prováveis os cenários de aumento da inflação, frente ao declínio nas expectativas inflacionárias de longo prazo, a alterações em políticas comerciais que baixaram a taxa efetiva de tarifas e ao enfraquecimento do mercado de trabalho. "Algumas evidências apontam para bolsões de fragilidade, especialmente entre pequenos negócios", disse.

"É importante para mim que o guidance do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) também ecoe o comunicado, que precede uma pausa nos cortes de juros", afirmou Collins. "É claro, a política monetária não está em trajetória predeterminada".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar