Diretor do Fed diz não ver indícios preocupantes em dados de expectativas de inflação nos EUA

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou que não vê indícios preocupantes nos dados sobre expectativas de inflação, em rodada de perguntas e respostas em evento da Universidade de Columbia nesta segunda-feira, 15. Diante disso, ele mencionou que não coloca "muito peso" nos resultados da pesquisa da Universidade de Michigan sobre o indicador, já que, na avaliação dele, ela possui "um peso menor ante os dados do governo".

Miran reforçou que vê muita desinflação do setor imobiliário, mas ponderou que se os preços do setor não diminuírem, "isso poderá alterar a perspectiva para a inflação em geral".