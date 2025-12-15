Diretor do Fed defende mais cortes de juros e vê política monetária ainda muito restritiva

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran reforçou que, apesar do corte na taxa de juros de 25 pontos-base realizado na semana passada, a política monetária americana segue "muito restritiva". Ele argumentou que a inflação subjacente do país já está próxima da meta de 2% e ressaltou que não vê as tarifas como o "fator principal" que possam elevar a inflação nos EUA.

Em entrevista à CNBC nesta segunda-feira, Miran reconheceu, porém, que "ainda pode haver inflação induzida por tarifas". Já sobre o outro lado do mandato do Fed, o diretor salientou que "estamos longe de um estresse severo no mercado de trabalho, neste momento". Ele ainda voltou a defender que o banco central precisa tomar decisões de política monetária com base em projeções, não em dados, e por isso reforçou sua hipótese de que a autoridade deve fazer política monetária "já pensando em 2027".