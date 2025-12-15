Detentores de títulos da China Vanke rejeitam proposta de prorrogação da dívida

A Vanke, uma das maiores empresas imobiliárias da China, disse que suas três propostas para estender os pagamentos de títulos foram rejeitadas. A proposta para estender os pagamentos de principal e juros foi rejeitada, com 76,7% dos detentores rejeitando-a. Outras duas propostas que incluíam medidas de aprimoramento de crédito receberam algum apoio, mas todas as três ficaram aquém do suporte necessário de mais de 90%.

Detentores de títulos da China Vanke rejeitaram uma proposta para estender um pagamento de dívida, alimentando temores de que as autoridades possam não oferecer apoio para manter a incorporadora à tona. Em reação, as ações da empresa caíram 5% em Hong Kong, enquanto os papéis listados em Shenzhen caíram 2,9%.

A votação de três dias terminou na sexta-feira, 12, com a Vanke recebendo um período de carência de cinco dias úteis para pagar 2 bilhões de yuans, equivalente a US$ 283,5 milhões, no título onshore, de acordo com um comunicado na segunda-feira à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro. A Vanke disse que realizará uma reunião com os detentores de títulos na quinta-feira para discutir os próximos passos para a nota de 2 bilhões de yuans.

A incorporadora tinha sido a exceção entre seus pares de propriedade privada que passaram por reestruturação ou liquidação desde que a recessão de anos no setor imobiliário da China começou. Ela conseguiu se manter à tona com o apoio da estatal Shenzhen Metro. No início de novembro, a Vanke disse que poderia emprestar até 22 bilhões de yuans da Shenzhen Metro antes de 30 de junho de 2026, com 2,29 bilhões de yuans ainda disponíveis para retirada. Fonte: Dow Jones Newswires*.

