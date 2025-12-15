Detentores de títulos da China Vanke rejeitam proposta de prorrogação da dívida
Detentores de títulos da China Vanke rejeitaram uma proposta para estender um pagamento de dívida, alimentando temores de que as autoridades possam não oferecer apoio para manter a incorporadora à tona. Em reação, as ações da empresa caíram 5% em Hong Kong, enquanto os papéis listados em Shenzhen caíram 2,9%.
A Vanke, uma das maiores empresas imobiliárias da China, disse que suas três propostas para estender os pagamentos de títulos foram rejeitadas. A proposta para estender os pagamentos de principal e juros foi rejeitada, com 76,7% dos detentores rejeitando-a. Outras duas propostas que incluíam medidas de aprimoramento de crédito receberam algum apoio, mas todas as três ficaram aquém do suporte necessário de mais de 90%.
A votação de três dias terminou na sexta-feira, 12, com a Vanke recebendo um período de carência de cinco dias úteis para pagar 2 bilhões de yuans, equivalente a US$ 283,5 milhões, no título onshore, de acordo com um comunicado na segunda-feira à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro. A Vanke disse que realizará uma reunião com os detentores de títulos na quinta-feira para discutir os próximos passos para a nota de 2 bilhões de yuans.
A incorporadora tinha sido a exceção entre seus pares de propriedade privada que passaram por reestruturação ou liquidação desde que a recessão de anos no setor imobiliário da China começou. Ela conseguiu se manter à tona com o apoio da estatal Shenzhen Metro. No início de novembro, a Vanke disse que poderia emprestar até 22 bilhões de yuans da Shenzhen Metro antes de 30 de junho de 2026, com 2,29 bilhões de yuans ainda disponíveis para retirada. Fonte: Dow Jones Newswires*.
