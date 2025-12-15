Copom de dezembro praticamente apaga apostas no Focus de corte da Selic em janeiro

O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) da quarta-feira, 10, praticamente apagou as apostas em um corte da Selic em janeiro do relatório Focus. As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o boletim, indicam que a taxa básica de juros vai permanecer em 15% na próxima reunião do colegiado, marcada para os dias 27 e 28 do primeiro mês de 2026. A mediana para a Selic em janeiro já havia subido de 14,75% para 15% no relatório anterior, publicado no dia 8, considerando as estimativas dos últimos 30 dias úteis. Mas, levando em conta apenas as projeções dos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana passou de 14,875% - exatamente dividida entre 15% e 14,75% - no Focus passado para 15% agora.

As médias também têm avançado, o que mostra uma queda nas apostas em cortes maiores. A média do Focus para a Selic em janeiro passou de 14,8269% no relatório do dia 8 para 14,8427% agora. Levando em conta apenas as projeções atualizadas em cinco dias úteis, oscilou de 14,8415% para 14,8564%. No comunicado da última quarta-feira o Copom afirmou que a estratégia em curso, de manutenção da Selic em 15% por período "bastante prolongado", é "adequada para assegurar a convergência da inflação à meta". "O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", diz o texto. O Copom divulga a ata da sua reunião nesta terça-feira, 16, às 8 horas. As medianas do Focus, tanto de 30 como de cinco dias úteis, continuam indicando um primeiro corte da Selic na segunda reunião de 2026, dos dias 17 e 18 de março, a 14,50%. Inflação