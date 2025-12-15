Comissário da UE diz que bloco está em comunicação quase permanente com EUA para questão do aço

O comissário do Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que o bloco está em contato "quase permanente" com os EUA para tratar sobre o aço, em entrevista para a Bloomberg TV nesta segunda-feira, 15. Segundo ele, os dois lados negociam "o nível dos temas" relacionados a maquinário.

Na entrevista, o comissário também informou que a China começou a conceder licenças gerais para terras raras. "Estamos recebendo relatos iniciais do nosso setor de que eles estão obtendo essas licenças gerais, mas precisamos de informações um pouco mais detalhadas para avaliar todo o processo", acrescentou.