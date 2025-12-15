Alckmin: País deve atingir US$ 345 bi em exportações e US$ 629 bi em corrente de comércio

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 15, que o Brasil vai atingir um recorde de US$ 345 bilhões em exportações em 2025. A corrente de comércio do País também deve ser recorde, com US$ 629 bilhões, afirmou.

"Nós vamos bater, presidente, este ano, recorde, mesmo com o mundo crescendo menos e com preços menores", disse Alckmin, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em um evento de celebração pela abertura de 500 mercados internacionais entre 2023 e 2025, e de inauguração da sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).