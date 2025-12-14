Opportunity desponta como favorito a comprar ex-projeto de mina e Porto de Eike
A Bemisa, mineradora do banqueiro Daniel Dantas, dono do grupo Opportunity, é forte candidata a fechar a compra do Porto Sudeste e da Mineração Morro do Ipê, ativos colocados à venda pelo fundo asiático Mubadala e a trading de commodities holandesa Trafigura. A empresa firmou contrato de confidencialidade (Non-Disclousure Agreement-NDA) com as duas controladoras, abrindo caminho para o processo de due diligence (auditoria) dos ativos, informaram pessoas próximas das negociações ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e ao Estadão.
Conforme publicou o Broadcast, em 29 de novembro, o negócio envolvendo os dois ativos tem valor de venda na faixa US$ 5 bilhões e alguns grupos demonstraram interesse em avaliar os ativos.
Segundo as fontes, três grupos já assinaram o NDA, incluindo a Bemisa e a brasileira Vale. O ativo também pode interessar a nomes como o fundo australiano Macquarie, focado em infraestrutura, além de mineradoras chinesas e investidores árabes, de acordo com as fontes.
Nesta primeira fase, ainda sem compromisso vinculante, a avaliação no mercado financeiro da Faria Lima é que vários interessados vão ao menos olhar mais de perto o ativo. Procuradas, a Bemisa e a Vale informaram que não comentam o assunto. Mubadala e a Trafigura não retornaram os pedidos de comentários.
O Porto Sudeste, um projeto do empresário Eike Batista, dono do grupo EBX que foi à lona há pouco mais de uma década, entrou em operação em meados de 2015. A capacidade atual é de movimentar 50 milhões de toneladas por ano, principalmente minério de ferro. No entanto, ainda opera com pouco mais de 40% da capacidade instalada.
A Morro do Ipê, que fica em Brumadinho (MG), no Quadrilátero Ferrífero, opera as minas de minério de ferro Ipê e Tico-Tico. Ambas pertenceram à MMX Sudeste Mineração, de Eike, e há pouco mais de uma década foram vendidas para Mubadala e Trafigura para quitar dívidas do empresário.
A mina Ipê opera desde maio de 2017 processando estoques de minério de ferro. Já a mina Tico-Tico, que terminou de ser aberta em 2023, ainda não conseguiu entrar em plena operação (está na fase de aceleração, ou "ramp up"). A previsão operar ao ritmo da plena capacidade a partir do primeiro trimestre de 2026, de acordo com documentos da mineradora.
No ano passado, a Mineração Morro do Ipê gerou receita de R$ 970 milhões, com produção e venda de 3,5 milhões de toneladas. A mina Tico-Tico, quando em plena operação, terá capacidade para fazer 6 milhões de toneladas por ano, de acordo com a empresa, processando minério itabirito e gerando material pellet feed de alto teor de ferro.
Quem é a Bemisa
Braço de mineração do Opportunity desde 2007, a Bemisa (Brasil Exploração Mineral S/A) opera as minas Baratinha e Mongais no município de Antônio Dias (MG) e está investindo R$ 100 milhões em uma nova mina, Pedra Branca, em João Monlevade. A capacidade de produção da empresa vai crescer mais de 50%, para até 7 milhões de toneladas por ano de produto acabado tipo "pellet feed", com teor de 65%, conforme informação da revista especializada Brasil Mineral.
O projeto do dono do Opportunity, em Minas Gerais, com os ativos e reservas que detém atualmente, é de alcançar uma produção de 10 milhões de toneladas por ano de minério de ferro até 2030, de acordo com informações de publicações especializada. A empresa não concedeu entrevista ao Broadcast.
A aquisição dos dois ativos daria ao grupo de Daniel Dantas uma operação de mineração de ferro e portuária robusta, com escoamento pela ferrovia da MRS Logística e acesso até o Porto Sudeste. A Bemisa passaria a produzir em torno de 15 milhões de toneladas por ano e teria no terminal - localizado na Ilha da Madeira, na Baía de Sepetiba, no município de Itaguaí (RJ) - uma porta de saída para o mercado externo.
Obstáculos
Alguns entraves cercam o processo de venda. A Morro do Ipê, por exemplo, tem de resolver o problema de três barragens de rejeitos sob a sua concessão para atender a legislação da ANM (Agência Nacional de Mineração). A agência apertou as exigências após o rompimento das barragens de rejeitos de Mariana (Fundão, da Samarco) e Brumadinho (da Vale), dois grandes desastres ambientais. O custo de descaracterização das três barragens, segundo especialistas, é elevado.
Outro entrave é que o porto, por ser integrado com a mineradora em Minas Gerais, as fontes observam que o processo de diligência por potenciais interessados em levar o ativo deve ser longo. Há a chance de a venda ser separada, com um comprador ficando com o porto e outro com a mina, mas interlocutores observam que o mais provável é a venda em conjunto.
Por sua vez, o Porto Sudeste tem uma dívida, até 2037, de R$ 7,5 bilhões, carregada desde a construção do terminal. Os principais credores são instituições financeiras locais e estrangeiras, com destaque para Bradesco (R$ 4,5 bilhões), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES (1,1 bilhão), Bradesco-repasses do BNDES (R$ 492,5 milhões) e Deutsche Bank/Natixis/BTG (R$ 490 milhões). No curto prazo (2025), são vários bancos: Citibank (R$ 407 milhões), Itaú (R$ 293 milhões), ABC Brasil (R$ 124 milhões), Santander (R$ 80 milhões) e outras instituições.
A construção do Porto Sudeste, a partir de 2010, foi considerada importante para atender as pequenas e médias mineradoras de ferro de Minas Gerais sem terminal portuário. Mubadala e Trafigura adquiriram a empresa em fevereiro de 2014, herdada da conversão das dívidas de Eike em ações. O início de operação comercial ocorreu em janeiro de 2016.
Neste ano, até 30 de setembro, movimentou 20,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Atualmente tem contratos para exportação de minério da Itaminas, AVG e J. Mendes. O terminal também está apto a operar granéis líquidos.
A Porto Sudeste do Brasil S.A. registrou receita líquida de vendas de bens e serviços de R$ 3,46 bilhões no primeiro semestre, de acordo com demonstrativo financeiro da empresa. No período, a empresa teve prejuízo de R$ 285,4 milhões. Até 30 de junho, a companhia tinha prejuízos acumulados de R$ 9,64 bilhões e apresentava patrimônio líquido negativo R$ 7,26 bilhões.
Projeto ambicioso na mineração
O plano de Dantas para o negócio de mineração, que inclui a mina de ouro Água Azul, no Pará, e outros minerais, é ambicioso. O empresário detém direitos minerários no sudeste do Piauí para uma mina de grande porte. O entrave é a logística de escoamento. Ele cogitou construir trecho de uma ferrovia até o Porto de Suape (PE), onde embarcaria o minério, mas o plano não avançou e desistiu em 2023.
A Bemisa tem concessões de reservas de minério de ferro estimadas em 1,6 bilhão de toneladas no sul do Piauí, próximo ao traçado da Ferrovia Transnordestina. O grupo estruturou o Projeto Planalto Piauí para produção anual de até 15 milhões de toneladas, devendo fazer em etapas. O plano é começar com 3 milhões de toneladas.
A alternativa logística passa pela construção da Ferrovia Transnordestina, a cargo da da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que tem a concessão e conta com grande aporte de recursos públicos. A previsão é 2028. O traçado atual da ferrovia, com 804 km, sai de Elilseu Martins (PI), corta parte de Pernambuco, até Salgueiro, e daí sobe em direção ao Ceará, chegando ao Porto de Pecém.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente