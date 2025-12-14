Opportunity desponta como favorito a comprar ex-projeto de mina e Porto de Eike

A Bemisa, mineradora do banqueiro Daniel Dantas, dono do grupo Opportunity, é forte candidata a fechar a compra do Porto Sudeste e da Mineração Morro do Ipê, ativos colocados à venda pelo fundo asiático Mubadala e a trading de commodities holandesa Trafigura. A empresa firmou contrato de confidencialidade (Non-Disclousure Agreement-NDA) com as duas controladoras, abrindo caminho para o processo de due diligence (auditoria) dos ativos, informaram pessoas próximas das negociações ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e ao Estadão. Conforme publicou o Broadcast, em 29 de novembro, o negócio envolvendo os dois ativos tem valor de venda na faixa US$ 5 bilhões e alguns grupos demonstraram interesse em avaliar os ativos.

Segundo as fontes, três grupos já assinaram o NDA, incluindo a Bemisa e a brasileira Vale. O ativo também pode interessar a nomes como o fundo australiano Macquarie, focado em infraestrutura, além de mineradoras chinesas e investidores árabes, de acordo com as fontes. Nesta primeira fase, ainda sem compromisso vinculante, a avaliação no mercado financeiro da Faria Lima é que vários interessados vão ao menos olhar mais de perto o ativo. Procuradas, a Bemisa e a Vale informaram que não comentam o assunto. Mubadala e a Trafigura não retornaram os pedidos de comentários. O Porto Sudeste, um projeto do empresário Eike Batista, dono do grupo EBX que foi à lona há pouco mais de uma década, entrou em operação em meados de 2015. A capacidade atual é de movimentar 50 milhões de toneladas por ano, principalmente minério de ferro. No entanto, ainda opera com pouco mais de 40% da capacidade instalada. A Morro do Ipê, que fica em Brumadinho (MG), no Quadrilátero Ferrífero, opera as minas de minério de ferro Ipê e Tico-Tico. Ambas pertenceram à MMX Sudeste Mineração, de Eike, e há pouco mais de uma década foram vendidas para Mubadala e Trafigura para quitar dívidas do empresário.

A mina Ipê opera desde maio de 2017 processando estoques de minério de ferro. Já a mina Tico-Tico, que terminou de ser aberta em 2023, ainda não conseguiu entrar em plena operação (está na fase de aceleração, ou "ramp up"). A previsão operar ao ritmo da plena capacidade a partir do primeiro trimestre de 2026, de acordo com documentos da mineradora. No ano passado, a Mineração Morro do Ipê gerou receita de R$ 970 milhões, com produção e venda de 3,5 milhões de toneladas. A mina Tico-Tico, quando em plena operação, terá capacidade para fazer 6 milhões de toneladas por ano, de acordo com a empresa, processando minério itabirito e gerando material pellet feed de alto teor de ferro. Quem é a Bemisa

Braço de mineração do Opportunity desde 2007, a Bemisa (Brasil Exploração Mineral S/A) opera as minas Baratinha e Mongais no município de Antônio Dias (MG) e está investindo R$ 100 milhões em uma nova mina, Pedra Branca, em João Monlevade. A capacidade de produção da empresa vai crescer mais de 50%, para até 7 milhões de toneladas por ano de produto acabado tipo "pellet feed", com teor de 65%, conforme informação da revista especializada Brasil Mineral. O projeto do dono do Opportunity, em Minas Gerais, com os ativos e reservas que detém atualmente, é de alcançar uma produção de 10 milhões de toneladas por ano de minério de ferro até 2030, de acordo com informações de publicações especializada. A empresa não concedeu entrevista ao Broadcast. A aquisição dos dois ativos daria ao grupo de Daniel Dantas uma operação de mineração de ferro e portuária robusta, com escoamento pela ferrovia da MRS Logística e acesso até o Porto Sudeste. A Bemisa passaria a produzir em torno de 15 milhões de toneladas por ano e teria no terminal - localizado na Ilha da Madeira, na Baía de Sepetiba, no município de Itaguaí (RJ) - uma porta de saída para o mercado externo.

Obstáculos Alguns entraves cercam o processo de venda. A Morro do Ipê, por exemplo, tem de resolver o problema de três barragens de rejeitos sob a sua concessão para atender a legislação da ANM (Agência Nacional de Mineração). A agência apertou as exigências após o rompimento das barragens de rejeitos de Mariana (Fundão, da Samarco) e Brumadinho (da Vale), dois grandes desastres ambientais. O custo de descaracterização das três barragens, segundo especialistas, é elevado. Outro entrave é que o porto, por ser integrado com a mineradora em Minas Gerais, as fontes observam que o processo de diligência por potenciais interessados em levar o ativo deve ser longo. Há a chance de a venda ser separada, com um comprador ficando com o porto e outro com a mina, mas interlocutores observam que o mais provável é a venda em conjunto.