Por que os shoppings brasileiros devem se preocupar com a venda da Warner

Ainda não se sabe se a Warner será vendida à Netflix ou à Paramount. Mas é certo que, se a produtora de filmes e séries acabar nas mãos de um grupo de streaming, vai colocar ainda mais pressão sobre o modelo de negócio já combalido das redes de cinema ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Há chance até mesmo de a venda resvalar na indústria de shopping centers por aqui, uma vez que os cinemas ainda cumprem um papel relevante na atração das pessoas para os 'rolezinhos' nos centros de compras.

A Netflix comunicou na sexta-feira, 5, a proposta de compra da Warner, abrangendo os estúdios de produção audiovisual, a HBO e o serviço de streaming HBO Max, deixando de fora os canais de TV pagos. Por sua vez, a Paramount surpreendeu na segunda-feira, 8, colocando na mesa uma proposta não solicitada para levar a Warner inteira. Ainda na sexta, os representantes das redes brasileiras de cinema criticaram a transação que parecia ter a Netflix como vencedora. A manifestação foi feita pela Associação das Empresas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e pela Federação das Empresas Cinematográficas (Feneec). "A possível aquisição da Warner (...) é mais um passo em um processo acelerado de consolidação global que concentra poder de decisão em poucas plataformas", afirmaram, em nota. "Quando empresas desse porte passam a controlar diferentes etapas da cadeia, elas passam também a definir sozinhas o ritmo de lançamento e a duração comercial das obras". O que está em jogo

Os donos de cinemas temem perda de bilheteira, prevendo que a junção das gigantes de mídia dos EUA vai direcionar cada vez mais a produção de obras audiovisuais para o streaming, enfraquecendo a safra de filmes nas salas, abrindo 'buracos' na programação. Outro ponto sensível é o tempo de exibição dos filmes nas salas. Com a Warner nas mãos de Netflix ou Paramount, há boa chance de se diminuir ainda mais o intervalo para as obras migrarem das telonas para o streaming, enfraquecendo o apelo dos cinemas. Segundo as associações, 60% do público no Brasil não frequenta as salas e dizem preferir esperar pelos filmes no streaming, o que evidencia a pressão sobre o modelo de negócios do cinema convencional.

A Abraplex e Feneec defendem uma regulamentação que estabeleça janela mínima de nove semanas (63 dias) como intervalo entre a estreia de um filme nas salas e a sua chegada aos streamings. Hoje, o intervalo médio é de 45 dias. Já na época de ouro do vídeo analógico, chegou a ser de 120 dias. Procuradas para mais explicações, as associações não concederam entrevista. Implicações para os shoppings

Em 2023, o lançamento de Barbie, pela Warner, gerou a maior bilheteria da história para o estúdio e atraiu multidões para os cinemas. O filme ajudou, inclusive, a mexer no ponteiro de visitas e vendas nos shoppings, conforme relataram na época Multiplan e Iguatemi. O sócio-diretor da consultoria Gouvêa Malls, Luiz Alberto Marinho, acredita que a venda da Warner para um serviço de streaming é prejudicial para o setor de shoppings porque tende a espremer ainda mais as exibições nos cinemas. "O impacto do fluxo nos cinemas afeta diretamente o fluxo nos shoppings, e o grande desafio dos shoppings é justamente atrair as pessoas com frequência", observou. "O shopping precisa de recorrência e tende a perder se o público for ao cinema com menos frequência". As visitas aos shoppings estão 22% abaixo do visto em 2019, antes da pandemia, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Por sua vez, a bilheteria dos cinemas está 37% menor nessa mesma base de comparação.