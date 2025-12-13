Neurotech: procura por crédito cresce 12% em outubro/setembro e tem alta interanual de 10,50%

O avanço reflete a sazonalidade dessa época. "Historicamente, a reta final do ano é um período em que as empresas se reestruturam para atender a alta do consumo, que ocorre em praticamente todos os setores de produtos e serviços", explica Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech.

A busca por financiamento no Brasil cresceu em outubro, conforme o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC). A demanda por crédito registrou alta de 12% em outubro em relação a setembro e subiu 10,50% em outubro no confronto com o mesmo mês de 2025.

O crescimento na procura por financiamento ocorreu tanto entre as micro quanto entre grandes empresas, reforçando, segundo a responsável pelo INDC, o momento de consolidação do crédito, que passou por "altos e baixos" durante o ano, devido elevado nível da taxa básica de juros. A Selic está em 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006.

"O recorte recente aponta não apenas para a recuperação do setor, mas pode consolidar o bom momento para o início de 2026", estima Natália Heimann, lembrando que em setembro o INDC havia crescido 10% na comparação interanual, "mostrando maior confiança entre os tomadores."

Na análise por região, o Sudeste registrou o melhor cenário, com crescimento de 13,2% na procura por crédito em outubro em relação a setembro. Em contrapartida, no Sul do País, houve queda de 2,8% na margem.