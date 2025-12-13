Federação de bares, restaurantes e hotéis de SP calcula perdas de até R$ 100 mil por apagão

O prejuízo para bares, restaurantes e hotéis devido ao blecaute iniciado em São Paulo na terça-feira pode chegar a R$ 100 milhões, de acordo com a Fhoresp. Segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, 5 mil estabelecimentos foram afetados, incluindo locais na capital paulista, nos municípios da região do ABC Paulista, em Osasco, Itapecerica da Serra e em partes do interior. Os danos incluem perdas de alimentos, equipamentos e clientes. Para o diretor-executivo da Fhoresp, Edson Pinto, a Enel falha por não conseguir atender a urgências, sendo o episódio recorrente. A entidade representa cerca de 500 mil estabelecimentos no estado e mais de 20 sindicatos patronais.

"Muitos, ainda no escuro, perderam produtos estocados e, para piorar, clientes - o que ocasiona, ainda, falta de faturamento, colocando em risco, inclusive, os empregos de quem trabalha no setor", cita a Fhoresp em nota. Conforme a federação, a demora no restabelecimento no fornecimento de energia, com mais de 2 milhões de endereços afetados, joga luz sobre um problema antigo que envolve a atuação da Enel, empresa italiana detentora da concessão do serviço de distribuição de eletricidade para a capital paulista e outras 24 cidades do entorno.

"Este já é o sétimo apagão em menos de dois anos. Os setores de Alimentação Fora do Lar e de Hospedagem ficam reféns", diz. o diretor da Fhoresp lembra que dezembro é um dos meses de maior movimento para restaurantes, bares e hotéis, com o setor se preparando para atender a alta demanda. "Estamos próximos de um fim de semana que deveria ser de alta lucratividade para muitos estabelecimentos. Mas, para milhares deles, serão dias de portas fechadas."