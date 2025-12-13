Brasil bate recorde de carga tributária em 2024, diz Receita

Receita Federal aponta que carga tributária bateu recorde em 2024 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O nível da carga tributária brasileira em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) bateu recorde em 2024. Segundo os cálculos da Receita Federal, a carga de impostos chegou a 32,2% no ano passado, acima dos 30,2% observados em 2023. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Receita atualizou a metodologia do levantamento, excluindo as contribuições destinadas ao FGTS e ao Sistema S, que são tributos pagos pelas empresas. Ainda assim, o resultado é o maior da série histórica iniciada em 2002.

Entre os impostos que aumentaram, destaque para os federais. Segundo a Receita, a carga tributária da União subiu de 19,9% do PIB em 2023 para 21,3% do PIB em 2024 (+1,4 ponto percentual - p.p.). Já a carga dos estados avançou de 8,01% do PIB para 8,46% do PIB em igual período (+0,45 p.p.), enquanto os municípios aumentou de 2,31% do PIB para 2,44% do PIB em um ano, elevação de 0,13 p.p.



Em 2015, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atinge pela primeira vez na história, a marca de R$ 2 trilhões Crédito: Paulo Pinto / Fotos Públicas Entre 2023 e 2024, alguns dos aumentos ou criação de impostos da União foram a tributação de fundos exclusivos ("offshores"), mudança na tributação de incentivos concedidos por estados, tributação das bets, impostos sobre encomendas internacionais (taxa das blusinhas), reoneração da folha de pagamentos, fim de benefícios para o setor de eventos (Perse) e aumento do IOF sobre crédito e câmbio. No caso do Ceará, o principal aumento foi o da alíquota do ICMS, que subiu de 18% para 20%, a partir de janeiro de 2024, impactando produtos e serviços como combustíveis, energia e telecomunicações.