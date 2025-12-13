BCE/Cipollone: Banco prevê lançamento do euro digital em 2029 e piloto para 2027

Cipollone ressaltou inicialmente que não faria comentários sobre taxas de juros ou política monetária devido ao período de silêncio que antecede a próxima reunião do comitê diretivo do BCE, marcada para quinta-feira que vem.

O membro da diretoria executiva do Banco Central Europeu (BCE), Piero Cipollone, detalhou neste sábado o cronograma para a implementação do euro digital, projetando o lançamento efetivo da moeda para 2029. Durante participação em evento, o executivo explicou que, caso a legislação necessária seja aprovada até o final de 2026, a infraestrutura técnica será construída no primeiro semestre de 2027, permitindo o início da fase de experimentação em setembro do mesmo ano.

Sobre a arquitetura do sistema, o diretor enfatizou que o BCE não terá acesso aos dados privados dos cidadãos, refutando preocupações sobre vigilância estatal ou controle de gastos. "As informações processadas pelo Banco Central serão criptografadas, impedindo tecnicamente que a instituição vincule pagamentos a indivíduos específicos. A gestão dos dados de clientes e os controles contra lavagem de dinheiro permanecerão sob responsabilidade exclusiva dos bancos comerciais, que atuarão como intermediários na distribuição da moeda digital, mantendo o modelo atual de relacionamento bancário".

Cipollone abordou também os custos de implementação do projeto, dividindo-os entre o setor público e o privado. O investimento previsto é de 1,2 bilhão de euros, valor que a autoridade monetária espera recuperar por meio da senhoriagem associada à emissão da moeda.

Já para o sistema bancário europeu, estima-se um custo total entre 4 e 6 bilhões de euros, diluídos ao longo de quatro a cinco anos. "O impacto financeiro para as instituições financeiras, representa aproximadamente 3,5% dos gastos anuais do setor com tecnologia da informação, o que é um investimento gerenciável", afirmou.

A principal vantagem econômica destacada pelo diretor foi a eliminação das chamadas taxas de bandeira (scheme fees) nas transações com o euro digital, um custo atualmente significativo nos pagamentos intermediados por cartões internacionais. A legislação em discussão prevê que essa economia de custos seja repassada, ao menos parcialmente, aos comerciantes, beneficiando especialmente os pequenos negócios que operam com margens de lucro estreitas.