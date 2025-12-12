Setor de serviços está funcionando em patamar 20,1% acima do nível pré-pandemia, diz IBGE

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em outubro ante setembro, o setor funcionava em patamar 20,1% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em outubro, os transportes operavam 25,1% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 3,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.