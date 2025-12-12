Mais de 7 mil empreendedores já solicitaram adesão ao Dinheiro na Mão

￼PEQUENOS negócios devem ser beneficiados com novo programa / Crédito: Samuel Setubal

Mais de 7 mil empreendedores já solicitaram adesão ao programa Dinheiro na Mão, em menos de 24 horas do lançamento do programa de microcrédito produtivo orientado, com juro zero. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Esse dinheiro, conforme o secretário explicou, poderá ser utilizado para capital de giro, ampliação de atividade ou para um investimento. “E, neste parcelamento que vai ser feito, aquelas parcelas pagas em dia terão o ressarcimento dos juros remuneratórios do banco, que serão ressarcidos ao empreendedor pelo governo. Então, isso vai baratear o crédito”, disse. O programa funciona com recursos do Fundo de Investimento em Microcrédito Produtivo Orientado, criado em 2021. “Estimamos uma alavancagem de até R$ 300 milhões em carteira, em atendimento para o financiamento de pequenos empreendedores”, detalha Vladyson. Novos aportes, contudo, podem ser realizados para manter o programa em expansão ao longo de 2026, caso o ritmo de contratações supere a expectativa inicial.

“A gente sabe o quanto a inflação e a taxa de juros impactam nesse tipo de financiamento e na atividade econômica como um todo, especialmente dos pequenos empreendedores”, pontuou Vladyson Viana, acrescentando que o programa tem potencial para mais de 100 mil novas operações, com foco em mulheres chefes de família, que estejam no Cadastro Único (CadÚnico). “O que vai ser a diferença principal agora é a alavancagem. O Banco do Nordeste vai investir no Crediamigo, no estado do Ceará, algo em torno de mais de R$ 3 bilhões. Então, nós vamos trazer essa capacidade de financiamento do Banco do Nordeste e ampliar nossa carteira de atendimento a partir de um juro zero, que é algo que o Crediamigo não oferecia”, compara. O secretário esclarece, contudo, que o benefício do juro zero está condicionado ao pagamento em dia. Se o empreendedor atrasar uma parcela, ele deixa de receber o ressarcimento daquela parcela específica, mas não é excluído do programa. Voltando a pagar em dia, o empreendedor também volta a receber o subsídio.