Vendas do varejo sobem 0,5% em outubro ante setembro, revela IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 0,5% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, resultado igual ao teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, com mediana de queda 0,1% e piso negativo de 1,4%.

Conforme informou nesta quinta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com outubro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo restrito tiveram alta de 1,1% em outubro, também próximo ao teto das projeções, de avanço de 1,2%, com piso de queda de 2,1% e mediana de estabilidade (0,0%).