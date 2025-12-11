Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sindicato diz ter recebido relato de 170 demissões no Master, após liquidação

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Sindicato dos Bancários de São Paulo afirma ter recebido denúncias de 170 demissões no Banco Master, alvo de liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central no mês passado. Em nota, a entidade informou que tem cobrado da instituição financeira acesso ao número oficial de pessoas dispensadas.

O sindicato ressalta que os funcionários ainda empregados no Master enfrentam um ambiente de segurança, diante da falta de diálogo.

"Isto é um completo desrespeito. Nós estamos perto das festas de fim de ano e essas pessoas estão sem previsibilidade. Cobramos uma resposta formal ao pedido do Sindicato para uma reunião", afirmou a secretária-geral do sindicato, Lucimara Malaquias.

