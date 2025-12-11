Shell assina contrato com a Valaris para uso de sonda offshore no projeto Orca

A Shell Brasil, representando o Consórcio Orca com Ecopetrol (30%), TotalEnergies (20%) e a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), informou nesta quinta-feira, 11, que fechou um contrato de longo prazo com a Valaris Limited para operações em águas profundas. O contrato tem valor total estimado em cerca de US$ 300 milhões

A sonda de perfuração VALARIS DS-8 será usada principalmente no projeto Orca (anteriormente Gato do Mato). As atividades estão previstas para começar em 2027.