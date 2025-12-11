Safra 2026 alcançará 335,7 milhões de toneladas, 3,0% menor que a de 2025, diz IBGE

A safra agrícola de 2026 deve totalizar 335,7 milhões de toneladas, uma queda de 3,0% em relação a 2025. O resultado equivale a 10,2 milhões de toneladas a menos. Os dados são do segundo Prognóstico da Safra Agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao primeiro prognóstico, a safra de 2026 será 0,9% maior, 2,9 milhões de toneladas a mais.