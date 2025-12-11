Plano de investimentos no aeroporto de Guarulhos soma R$ 2,5 bi até 2029, diz ministro

O plano de investimentos no aeroporto internacional de Guarulhos soma R$ 2,5 bilhões até 2029. As obras incluem modernização e ampliação, além de retrofit de terminais de passageiros e segurança. Além disso, existem mais R$ 1,8 bilhões de investimentos em galpões através do programa Investe + Aeroportos, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em evento realizado em Guarulhos nesta quinta-feira, 11.

A aviação de Guarulhos representa mais de 50% do turismo internacional do Brasil. "É um hub estratégico para o turismo de todo o Brasil", disse.