Plano de investimentos no aeroporto de Guarulhos soma R$ 2,5 bi até 2029, diz ministro
O plano de investimentos no aeroporto internacional de Guarulhos soma R$ 2,5 bilhões até 2029. As obras incluem modernização e ampliação, além de retrofit de terminais de passageiros e segurança. Além disso, existem mais R$ 1,8 bilhões de investimentos em galpões através do programa Investe + Aeroportos, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em evento realizado em Guarulhos nesta quinta-feira, 11.
A aviação de Guarulhos representa mais de 50% do turismo internacional do Brasil. "É um hub estratégico para o turismo de todo o Brasil", disse.
O ministro indicou ainda que a aviação civil brasileira termina 2025 com mais de 130 milhões de passageiros, 30 milhões a mais do que um ano antes.
Até fim de setembro, aviação nacional cresceu quase 10%, e a aviação internacional teve alta de 12% até setembro, segundo Costa Filho.
O diretor-presidente da GRU Airport, Osvaldo Garcia, informou que entre as obras já estão em andamento, por exemplo, na construção do terminal internacional T3B.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente