Passageiros de Congonhas relatam cansaço e falta de suporte de aéreas

“Ainda em Porto Alegre, a Latam cancelou nosso voo e remarcou para hoje. Passamos a noite no aeroporto, dormindo no chão, porque a empresa não disponibilizou acomodação para nós. Chegamos hoje aqui em São Paulo e vamos esperar o dia inteiro porque nossa conexão para João Pessoa é só às 19h40. O esgotamento é absurdo e estamos loucos para chegar em casa. Espero que não cancelem nosso voo hoje, porque, pelo que escutei aqui, a situação só deve ser normalizada em três dias”, denunciou.

Sentado no chão do terminal, enquanto sua esposa descansava deitada ao seu lado, o advogado Wagner Martins Pereira quase não conseguia contar sua história devido ao cansaço e à falta de voz. Na estrada desde a manhã de ontem (11), o casal voltava de Gramado, no Rio Grande Sul, para João Pessoa, na Paraíba.

A analista de Tecnologia da Informação Joice Emanuele Barbosa Gomes viaja com o noivo. O voo do casal para Recife estava marcado para as 21h de ontem e foi remarcado para as 23h37. Eles embarcaram, mas a torre do aeroporto informou que a aeronave não poderia mais decolar por conta do horário em que os passageiros terminaram de se acomodar (meia-noite).

“Ficamos até as 2h30 dentro do avião. Quando saímos, a fila estrava quilométrica e ficamos no aeroporto até as 3h30. Fomos para uma pousada e voltamos às 11h30 e desde então estamos esperando na fila para tentar entender como isso será resolvido. A Azul não está nos dando a assistência necessária”, criticou.

Para voltar para o Rio de Janeiro o horário previsto era às 10h de hoje, mas a empresa remarcou para às 21h de amanhã, o que só foi descoberto quando eles já estavam no aeroporto. “Nos disseram que providenciarão acomodação para todos e estamos aqui para desenrolar isso. Todo mundo está irritado, porque está caótico. É uma falta de organização”, disse.

A consultora imobiliária Luciana Tenani veio a São Paulo com um grupo de 23 pessoas para uma confraternização da empresa onde trabalham marcada para às 17h de ontem (10). O voo da Gol estava marcado para o período da manhã e o grupo só consegui embarcar à noite.

Também passageiro da Latam, o analista de crédito Arlen Augusto Pereira pensa em processar a empresa pela perda de seus compromissos e a falta de suporte.

“Cheguei aproximadamente às 3h e meu voo era às 7h, mas cancelaram. Foi remarcado para às 14h e, em seguida, recebi contato avisando que esse voo também foi cancelado. Agora, não tenho nenhuma notícia de remarcação", relatou.

"A única coisa que me deram foi um voucher para alimentação. Eu tinha compromisso em Goiânia e, pelo visto, não vou conseguir chegar a tempo. O suporte está muito ruim. Estou aqui há muito tempo sem nenhum tipo de ajuda”, reclamou.

Versão das empresas



Latam, Gol e Azul disseram que os cancelamentos ocorreram por conta dos impactos meteorológicos registrados em São Paulo, portanto motivos alheios ao controle das companhias.

A Latam admite que ainda há reflexos em sua operação no país e que precisou cancelar ou reprogramar voos desde quarta-feira (10) devido a essas condições climáticas adversas, especialmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

“Por isso, a Latam orienta que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto e altere a sua viagem se necessário. Esse procedimento pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens, do aplicativo Latam, ou diretamente no site latam.com. Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples e com as mesmas funções oferecidas no call center”, informou a empresa.

Para os clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados, a orientação é a de que permaneçam na fila para atendimento ou reservem seu hotel e transporte por meios próprios, guardando o comprovante de pagamento para que a companhia o reembolse depois. “Basta escrever para a Latam pelo WhatsApp (+56 9 68250850) e não é necessário fazer isso de imediato”.

A companhia explica ainda que o cliente de voo com origem, destino ou conexão em São Paulo que não foi cancelado entre 10 e 12 de dezembro também pode alterar a data de sua viagem sem custo para viajar dentro dos próximos 15 dias. Essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas.

A Gol informou que suas operações seguem regulares nos aeroportos de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU). Acrescentou que alguns voos foram cancelados ou sofreram atrasos na quarta-feira (10), e que, como consequência da grande contingência de ontem, novos atrasos podiam ocorrer ao longo do dia de hoje (11).

“Para maior comodidade, clientes impactados pelos atrasos e cancelamentos de ontem (10) que tenham disponibilidade para alterar seu voo podem fazê-lo sem custos adicionais. A mudança é autorizada dentro da validade do bilhete, mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto para realizá-la. Caso o cliente deseje remarcar sua viagem, deve entrar em contato com a Central de Relacionamento da Gol através do chat por meio do site voegol.com.br ou pelo telefone 0300 115 2121", informou.

A Azul afirmou que diversos voos precisaram ser cancelados ou alternados para outros aeroportos e que as alterações afetaram também voos em outras regiões, em função do sequenciamento das operações das aeronaves.

“A companhia ressalta que os clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Em razão do ocorrido, a Azul recomenda que seus clientes fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatApp, além de acompanhar as reservas no site www.voeazul.com.br ou aplicativo da empresa”.

Em nota, a Azul diz que, por liberalidade, também está flexibilizando sua política de remarcação a fim de minimizar os impactos aos passageiros. “Com isso, clientes com passagens emitidas para os dias 11 e 12 de dezembro poderão alterar as viagens até o dia 18 de dezembro gratuitamente ou, ainda, se optarem pelo cancelamento do voo, manter o crédito integral do valor pago para utilizar em outra oportunidade, em até um ano a partir da data de emissão do bilhete”, finalizou.