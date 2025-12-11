Motiva, ex-CCR, vence leilão de concessão da Fernão Dias, com deságio de 17,05%

A Motiva, ex-CCR, arrematou o leilão de concessão da Rodovia Fernão Dias (BR-381), entre São Paulo e Belo Horizonte (MG), com deságio de 17,05%. Em leilão realizado nesta quinta-feira, 11, na sede da B3 em São Paulo, a empresa superou a atual concessionária Arteris e a EPR, composta pelo grupo de infraestrutura Equipav e o fundo de investimentos Perfin. O contrato prevê investimentos de R$ 14,8 bilhões.

As últimas repactuações não tiveram concorrentes, o que mostra a atratividade da rodovia Fernão Dias, que atende cerca de 250 mil veículos por dia e aproximadamente 16,6 milhões de habitantes em 33 municípios.

Entre as obras a serem executadas pela futura concessionária estão a implantação de faixas adicionais, vias marginais, correções de traçado, passarelas de pedestres, interseções otimizadas, passagens de fauna e dois Pontos de Parada e Descanso (PPDs).

Segundo o Ministério dos Transportes, esse é o último leilão do ano de 2025, completando 13 rodovias leiloadas em 2025. A expectativa da pasta é de que o número se repita em 2026.