Lula anuncia leilão na Bolsa para parceria público-privada que investirá R$ 14 bi na BR-381
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 11, que haverá um leilão na Bolsa para parceria entre uma empresa privada e o governo federal que vai investir R$ 14 bilhões na BR-381, rodovia que liga os Estados de Minas Gerais e São Paulo. A declaração foi feita em entrevista à TV Alterosa, durante a visita do petista a Belo Horizonte.
"É uma estrada que a gente tem um carinho, porque ela liga dois Estados muito importantes: São Paulo e Minas Gerais. Ela precisa ser melhor reformada, é muita carga e muito trânsito. Estamos fazendo um leilão e o investimento nela será de R$ 14 bilhões. Vamos fazer praticamente uma estrada nova com a decência que ela merece", disse o presidente.
O presidente disse ainda que a Caravana Federativa, evento do qual participa na capital mineira nesta quinta-feira, busca aproximar o governo federal de prefeitos e governadores. Segundo o petista, a iniciativa é "muito efetiva", pois proporciona o contato "olho no olho" entre os gestores.
Lula disse ainda que sonha com um país que alcance o Estado de bem-estar social e citou países nórdicos como um exemplo a ser seguido pelo Brasil. Entre iniciativas destacadas pelo petista que promovem esse bem-estar social, está o Agora Tem Especialistas que, para o petista, democratiza o acesso a tratamentos especializados de saúde. "Se o rico tem direito, o pobre tem que ter direito. Se o presidente tem direito, o pobre também tem que ter direito", disse.