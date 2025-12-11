Lula anuncia leilão na Bolsa para parceria público-privada que investirá R$ 14 bi na BR-381

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 11, que haverá um leilão na Bolsa para parceria entre uma empresa privada e o governo federal que vai investir R$ 14 bilhões na BR-381, rodovia que liga os Estados de Minas Gerais e São Paulo. A declaração foi feita em entrevista à TV Alterosa, durante a visita do petista a Belo Horizonte.

"É uma estrada que a gente tem um carinho, porque ela liga dois Estados muito importantes: São Paulo e Minas Gerais. Ela precisa ser melhor reformada, é muita carga e muito trânsito. Estamos fazendo um leilão e o investimento nela será de R$ 14 bilhões. Vamos fazer praticamente uma estrada nova com a decência que ela merece", disse o presidente.