Leilão da Autopista Fernão Dias tem início na B3

Leilão da Autopista Fernão Dias tem início na B3

Começou por volta das 14h desta quinta-feira, 11, na sede da B3, em São Paulo, o leilão da concessão da Autopista Fernão Dias, trecho da BR-381 entre Minas Gerais e São Paulo. O contrato prevê investimentos de R$ 14,8 bilhões.

A atual concessionária é a Arteris Fernão Dias. Além da empresa, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que também devem participar do leilão a Motiva (ex-CCR) e o Grupo EPR, composto pelo grupo de infraestrutura Equipav e o fundo de investimentos Perfin. Caso seja confirmada a participação de outros concorrentes, será a primeira repactuação com competitividade.

A rodovia atende cerca de 250 mil veículos por dia e aproximadamente 16,6 milhões de habitantes em 33 municípios. Entre as obras a serem executadas pela futura concessionária estão a implantação de faixas adicionais, vias marginais, correções de traçado, passarelas de pedestres, interseções otimizadas, passagens de fauna e dois Pontos de Parada e Descanso (PPDs).

Segundo o Ministério dos Transportes, esse é o último leilão do ano de 2025, completando treze rodovias leiloadas em 2025. A expectativa é da pasta é de que o número se repita em 2026.

