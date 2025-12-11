Leilão da Autopista Fernão Dias tem início na B3

Começou por volta das 14h desta quinta-feira, 11, na sede da B3, em São Paulo, o leilão da concessão da Autopista Fernão Dias, trecho da BR-381 entre Minas Gerais e São Paulo. O contrato prevê investimentos de R$ 14,8 bilhões.

A atual concessionária é a Arteris Fernão Dias. Além da empresa, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que também devem participar do leilão a Motiva (ex-CCR) e o Grupo EPR, composto pelo grupo de infraestrutura Equipav e o fundo de investimentos Perfin. Caso seja confirmada a participação de outros concorrentes, será a primeira repactuação com competitividade.