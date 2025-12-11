Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação na Argentina sobe 2,5% em novembro ante outubro e 31,4% na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,5% em novembro ante outubro, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 2,3% em outubro no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 31,4% em novembro, em leve aceleração ante os 31,3% registrados em outubro.

Na variação acumulada do ano até novembro, a inflação da Argentina ficou em 27,9%.

