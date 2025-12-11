IIF: fluxo líquido para ativos de países emergentes tem saída de US$ 3,9 bi em novembro

Ativos de países emergentes registraram saída líquida de US$ 3,9 bilhões em investimentos estrangeiros em novembro, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). O resultado reverte os ganhos líquidos obtidos em outubro, de US$ 20,5 bilhões.

Segundo o IIF, a reversão originou inteiramente de ações, enquanto fluxos de títulos permaneceram "positivos e estáveis". "Isso não muda o panorama amplo de resiliência em alocações de renda, mas destaca quão sensíveis ações são a mudanças no ambiente de risco global e ao sentimento sobre China", afirma, em nota.