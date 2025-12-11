Fusão Petz-Cobasi exige cuidado com preços e bem-estar animal, diz IPS Consumo

O IPS Consumo disse, em nota, respeitar a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de aprovar a fusão entre Petz e Cobasi com ressalvas. A presidente do IPS Consumo, Juliana Pereira, explica que a operação demanda cuidado redobrado quanto aos efeitos sobre preços, diversidade de oferta e impactos no bem-estar animal, por envolver um mercado que fornece produtos essenciais a milhões de famílias brasileiras.

De acordo com ela, as preocupações apresentadas ao longo do processo permanecem centrais. "A elevada concentração pode pressionar o orçamento das famílias, limitar alternativas de compra e fragilizar pequenos estabelecimentos que compõem a base econômica do setor", diz, acrescentando que também há risco direto para os animais. "Evidências mostram que aumentos de custo costumam reduzir os cuidados e elevar índices de abandono."