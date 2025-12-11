EUA: aprovação de Trump em relação à economia está em seu ponto mais baixo, diz pesquisa

Apenas 31% dos adultos nos EUA aprovam a forma como Trump está lidando com a economia, mostra a pesquisa. Isso representa uma queda em relação aos 40% em março e marca a menor aprovação econômica que ele registrou em uma pesquisa AP-NORC em seu primeiro ou segundo mandato.

A aprovação do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à economia e imigração caiu substancialmente desde março, de acordo com uma nova pesquisa Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Este é o mais recente indício de enfraquecimento em duas pautas importantes para o partido republicano, que começa a se preparar para as eleições de meio de mandato de 2026.

Talvez o mais preocupante para Trump, que se tornou cada vez mais sinônimo de seu partido, é que ele caiu em questões que eram grandes pontos fortes. Há apenas alguns meses, 53% dos americanos aprovavam a forma como Trump lidava com o crime, mas isso caiu para 43% na nova pesquisa. Houve um declínio semelhante na imigração, de 49% de aprovação em março para 38% agora.

A nova pesquisa ilustra claramente como Trump tem lutado para manter vitórias políticas desde seu retorno ao cargo. Mesmo a segurança nas fronteiras - uma questão na qual sua aprovação permanece relativamente alta - diminuiu ligeiramente nos últimos meses.

A boa notícia para o republicano é que sua aprovação geral não caiu tão acentuadamente. A nova pesquisa descobriu que 36% dos americanos aprovam a forma como ele está lidando com seu trabalho como presidente, o que é uma ligeira queda em relação aos 42% em março. Isso sinaliza que, mesmo que algumas pessoas não estejam felizes com elementos de sua abordagem, elas podem não estar prontas para dizer que ele está fazendo um mau trabalho como presidente.

A pesquisa AP-NORC com 1.146 adultos foi conduzida de 4 a 8 de dezembro usando uma amostra retirada do AmeriSpeak Panel baseado em probabilidade da NORC, que é projetado para ser representativo da população dos EUA. A margem de erro é 4 pontos porcentuais para mais ou menos. Fonte: Associated Press.