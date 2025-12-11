Déficit comercial cai 10,9% em setembro, para US$ 52,8 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 10,9% em setembro ante agosto, a US$ 52,8 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pela FactSet previam resultado negativo de US$ 66,6 bilhões no mês de setembro.

O déficit da balança de agosto foi revisado para baixo, de US$ 59,6 bilhões para US$ 59,3 bilhões.