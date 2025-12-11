Correção: Déficit comercial dos EUA cai 10,9% em setembro, para US$ 52,8 bilhões

A matéria divulgada anteriormente continha uma imprecisão no título. O déficit comercial citado se refere aos Estados Unidos. Segue o texto correto, já com o título ajustado.

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 10,9% em setembro ante agosto, a US$ 52,8 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pela FactSet previam resultado negativo de US$ 66,6 bilhões no mês de setembro.