Correção: Déficit comercial dos EUA cai 10,9% em setembro, para US$ 52,8 bilhões
A matéria divulgada anteriormente continha uma imprecisão no título. O déficit comercial citado se refere aos Estados Unidos. Segue o texto correto, já com o título ajustado.
O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 10,9% em setembro ante agosto, a US$ 52,8 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pela FactSet previam resultado negativo de US$ 66,6 bilhões no mês de setembro.
O déficit da balança de agosto foi revisado para baixo, de US$ 59,6 bilhões para US$ 59,3 bilhões.
As exportações dos EUA subiram 3% em setembro ante agosto, a US$ 289,3 bilhões, enquanto a previsão de analistas consultados pela FactSet era de US$ 281,5 bilhões.
Já as importações cresceram 0,6%, a US$ 342,1 bilhões no período, ante projeção de US$ 344,7 bilhões.