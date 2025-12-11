Correção: Coca-Cola anuncia executivo brasileiro como novo CEO global a partir de 2026
A matéria enviada anteriormente trazia uma incorreção: informava que Henrique Braun se formou na UFRJ. Na verdade, ele é graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Segue o texto devidamente corrigido, que também traz mais informações.
A Coca-Cola anunciou nesta quarta-feira, 10, a escolha do seu atual Diretor de Operações, Henrique Braun, de 57 anos, para ocupar o cargo de CEO global da gigante de bebidas a partir do ano que vem. O executivo, que trabalha há três décadas na multinacional e tem passagens por diferentes cargos de liderança. Ele cresceu e se formou no Brasil.
Além de Diretor de Operações, cargo que assumiu no início deste ano, o empresário atua também como Vice-Presidente Executivo. Uma de suas funções era supervisionar as unidades operacionais da Coca espalhadas pelo mundo. Antes, entre 2023 e 2024, ele ocupou as cadeiras de Vice-Presidente Sênior e de Presidente de Desenvolvimento Internacional.
A experiência de Braun à frente de cargos importantes na empresa gerou a confiança do conselho, que o escolheu para substituir James Quincey, CEO desde 2017. Quincey vai ocupar a função de chairman executivo e passará o bastão para Braun, que deve iniciar na nova função em 31 de março de 2026.
"É uma honra assumir este novo cargo e tenho enorme apreço por tudo o que James fez para liderar a empresa", disse Braun, em nota divulgada pela Coca-Cola.
"Meu foco será dar continuidade ao impulso que construímos com nosso sistema. Trabalharemos para desbloquear o crescimento futuro em parceria com nossos engarrafadores. Estou entusiasmado com o futuro do nosso negócio e vejo enormes oportunidades em um mercado global em rápida transformação", acrescentou.
Criado no Brasil
Braun é cidadão americano, nascido na Califórnia e criado no Brasil, informa a Coca-Cola. Ele se formou em engenharia agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), fez mestrado em ciência pela Michigan State University e MBA pela Georgia State University.
Em 1996, ele iniciou sua trajetória na Coca-Cola como trainee. Nos anos seguintes, passou a ocupar posições de crescente responsabilidade no Brasil e no exterior, incluindo a diretoria de bebidas não carbonatadas na Europa e a vice-presidência de Inovação e Operações no Brasil.
Entre 2013 e 2016, ele assumiu a presidência da Coca-Cola para a Grande China e a Coreia e, de agosto de 2016 a setembro de 2020, ocupou a presidência da Coca-Cola Brasil. Nos anos seguintes, assumiu a presidência da Coca-Cola na América Latina, entre outubro de 2020 e novembro de 2022.
Em entrevista ao Estadão em 2023, Braun falou sobre o desafio de assumir um posto de liderança em um outro país. Ele afirmou que o desafio é estar constantemente com a lente de aprendizado. "É importante tentar entender o contexto daquela região, estar interessado nas diferenças culturais, porque, no final das contas, é esse olhar que nos permite entender o consumidor, o cliente e o contexto das comunidades", disse.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente