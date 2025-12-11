Bolsas de NY fecham sem direção única; Dow Jones e S&P 500 renovam recordes

O Dow Jones fechou em alta recorde de 1,34%, aos 48.704,01 pontos, depois de renovar máxima histórica intraday a 48.756,34 pontos. O S&P 500 também renovou recorde de fechamento ao avançar 0,21%, aos 6.901,00 pontos. Já o Nasdaq destoou dos demais e caiu 0,25%, aos 23.593,86 pontos.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira, 11, sem sinal único, após o balanço corporativo da Oracle decepcionar investidores e fazer voltar a superfície preocupações com o setor de tecnologia. Enquanto isso, o Dow Jones e S&P 500 renovaram máximas de fechamento, com o setor bancário subindo em bloco.

Desde o início da sessão, pesavam sobre o sentimento os resultados trimestrais da Oracle, que elevou as projeções de gasto e emitiu um guidance abaixo de estimativas. As ações da empresa perderam 10,83% e pressionaram outras fabricantes de semicondutores, como a Intel (-3,11%), Nvidia (-1,53%) e Broadcom (-1,60%), com a retomada das discussões acerca da sobrevalorização das companhias do setor.

Na contramão, a Walt Disney subiu 2,43% após fechar acordo de US$ 1 bilhão com a OpenAI, autorizando o uso de parte de seus personagens para o uso nas plataformas ChatGPT e Sora. A Microsoft (+1,03%) - que possui fatia de 27% na OpenAI - também ganhou impulso, após anúncio de nova versão do ChatGPT.

Azul desde a abertura e destoando dos demais, o Dow Jones recebeu suporte de ações do setor bancário, como o Goldman Sachs (+2,45%) e o JPMorgan (+2,34%) - duas das dez empresas de maior peso no índice e que refletiram ganhos de pares. Sexta empresa de maior peso no Dow Jones, a Visa também saltou 6,13%, após o Bank of America (BofA) elevar a recomendação de compra da empresa de pagamentos por seu potencial com stablecoins.